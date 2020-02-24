Казань простилась с Кафилем Амировым

12:34, 24.02.2020 53
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошла гражданская панихида по экс-прокурору РТ Кафилю Амирову. Попрощаться приехали президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. На церемонии прощания с Кафилем Амировым первые лица Татарстана выразили свои соболезнования и выступили с памятными речами, посвященными покойному. 

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