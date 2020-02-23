Замгенпрокурора РФ выразил соболезнования в связи со смертью экс-прокурора Татарстана Кафиля Амирова

Фото: прокуратура РТ

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-прокурора Татарстана Кафиля Амирова.

«Кафиль Фахразеевич Амиров был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым прокурором, энергичным и талантливым организатором, выдающимся юристом и творческим человеком. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для укрепления законности и правопорядка в Татарстане, для того, чтобы республика стала одним из лидеров возрождения России», — приводит телеграмму пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, Амиров скончался сегодня. Бывший главный прокурор республики не перенес последствий инсульта. Прощание состоится завтра в 10.00 в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. «Реальное время» вместе с соратниками и коллегами Кафиля Фахразеевича вспоминает ветерана прокуратуры.