В подвале лицея-интерната КНИТУ-КАИ произошло короткое замыкание

В подвале Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ произошло короткое замыкание.

Сообщение о задымлении в лицее поступило в МЧС сегодня днем. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание водонагревательного бойлера.

На момент ЧП в здании находился один охранник, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее в Казани загорелся лицей на улице Гареева. По предварительной информации, загорелись вещи и мебель в кабинете.