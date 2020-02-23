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В подвале лицея-интерната КНИТУ-КАИ произошло короткое замыкание

16:47, 23.02.2020

В подвале Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ произошло короткое замыкание.

Сообщение о задымлении в лицее поступило в МЧС сегодня днем. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание водонагревательного бойлера.

На момент ЧП в здании находился один охранник, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее в Казани загорелся лицей на улице Гареева. По предварительной информации, загорелись вещи и мебель в кабинете.

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