В казанском лицее произошло возгорание — видео с места

Фото: кадр видео

В Казани загорелся лицей на улице Гареева. По предварительной информации, загорелись вещи и мебель в кабинете.

По информации ГУ МЧС РФ по РТ, до прибытия пожарных из здания организована эвакуация 700 учеников и 50 человек персонала. Все эвакуированы на улицу в верхней одежде.

Возгорание произошло только в одном кабинете. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Локализация объявлена в 12.17. На месте на проверке помещений работают четыре звена ГДЗС.

В результате возгорания пострадавших нет.



Ранее в Татарстане загорелся рюкзак в школе села Столбище. Причиной стало самовозгорание портативного аккумулятора.

