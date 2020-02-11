Новости общества

13:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском лицее произошло возгорание — видео с места

12:50, 11.02.2020
В казанском лицее произошло возгорание — видео с места
Фото: кадр видео

В Казани загорелся лицей на улице Гареева. По предварительной информации, загорелись вещи и мебель в кабинете.

По информации ГУ МЧС РФ по РТ, до прибытия пожарных из здания организована эвакуация 700 учеников и 50 человек персонала. Все эвакуированы на улицу в верхней одежде.

Возгорание произошло только в одном кабинете. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Локализация объявлена в 12.17. На месте на проверке помещений работают четыре звена ГДЗС.

В результате возгорания пострадавших нет.

Ранее в Татарстане загорелся рюкзак в школе села Столбище. Причиной стало самовозгорание портативного аккумулятора.

ОбществоПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров