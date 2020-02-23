СМИ: третий пассажир Diamond Princess умер от коронавируса

В Японии от коронавируса умер третий пассажир, который был на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Это 80-летний гражданин Японии, который был ранее эвакуирован с судна и госпитализирован, сообщает NHK. Предыдущие два пассажира, которые скончались от коронавируса, также были японцами в возрасте старше 80 лет.

Напомним, что сегодня в Казань на карантин поместили восемь пассажиров с Diamond Princess. В казанском Кремле сообщили, что все восемь человек чувствуют себя хорошо. Несмотря на то что среди них есть трое инфицированных, повышенной температуры ни у кого нет.