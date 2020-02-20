Скончались от короновируса два пассажира судна Diamond Princess, где отдыхала семья из Казани

Стало известно о первых летальных исходах среди заболевших на круизном лайнере Diamond Princess. В результате заражения короновирусной инфекцией погибли мужчина и женщина из Японии.

Сообщается, что им было по 80 лет. Их эвакуировали с корабля 11 и 12 февраля после того, как подтвердилось заболевание, передает «Российская газета».

Сегодня около 500 пассажиров сойдут с судна на берег. Корабль находился на карантине две недели. За это время там выявили 621 заболевшего коронавирусной инфекцией. Семья Щербаковых из Казани продолжает оставаться на корабле.