Прощание с Кафилем Амировым пройдет в Государственной филармонии

Церемония прощания с бывшим прокурором Татарстана Кафилем Амировым пройдет в Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани, где недавно прошла панихида по погибшему депутату Госдумы РФ Айрату Хайруллину.

Похороны состоятся завтра. Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры республики уже выразили соболезнования родным и близким покойного.



Напомним, что Кафиль Амиров скончался на 71-м году жизни. Недавно он перенес инсульт и не смог оправиться.

