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Прощание с Кафилем Амировым пройдет в Государственной филармонии

12:50, 23.02.2020
Прощание с Кафилем Амировым пройдет в Государственной филармонии
Фото: dir.md

Церемония прощания с бывшим прокурором Татарстана Кафилем Амировым пройдет в Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани, где недавно прошла панихида по погибшему депутату Госдумы РФ Айрату Хайруллину.

Похороны состоятся завтра. Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры республики уже выразили соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, что Кафиль Амиров скончался на 71-м году жизни. Недавно он перенес инсульт и не смог оправиться.

Общество Татарстан
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