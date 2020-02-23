Скончался экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров
На 71-м году жизни скончался Кафиль Амиров, бывший прокурор Татарстана, советник председателя совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим».
Как сообщают источники «Реального времени», недавно Кафиль Фахразеевич перенес инсульт и не смог оправиться.
Официальное прощание с покойным состоится предположительно завтра. Время и место пока не уточняется.
Справка
Кафиль Фахразеевич Амиров
- Родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Верхнеуслонского района ТАССР.
- В 1972 году окончил Харьковский юридический институт. Кандидат философских наук.
- В 1972 году начал карьеру следователем прокуратуры Сармановского района ТАССР. В следующем году стал старшим следователем.
- В 1980 году — прокурор Вахитовского района города Казани.
- В 1989 году — заместитель, первый заместитель прокурора города Казани.
- В 1992 году Кафиль Амиров стал заместителем прокурора Республики Татарстан, начальником следственного управления.
- В 1997 году — первый заместитель прокурора Республики Татарстан.
- С 2000 по 2013 год Кафиль Амиров занимал пост прокурора Республики Татарстан.
- Государственный советник юстиции второго класса, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Татарстана, почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
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