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Скончался экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров

11:22, 23.02.2020
Скончался экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров
Фото: dir.md

На 71-м году жизни скончался Кафиль Амиров, бывший прокурор Татарстана, советник председателя совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим».

Как сообщают источники «Реального времени», недавно Кафиль Фахразеевич перенес инсульт и не смог оправиться.

Официальное прощание с покойным состоится предположительно завтра. Время и место пока не уточняется.

Справка

Кафиль Фахразеевич Амиров

  • Родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Верхнеуслонского района ТАССР.
  • В 1972 году окончил Харьковский юридический институт. Кандидат философских наук.
  • В 1972 году начал карьеру следователем прокуратуры Сармановского района ТАССР. В следующем году стал старшим следователем.
  • В 1980 году — прокурор Вахитовского района города Казани.
  • В 1989 году — заместитель, первый заместитель прокурора города Казани.
  • В 1992 году Кафиль Амиров стал заместителем прокурора Республики Татарстан, начальником следственного управления.
  • В 1997 году — первый заместитель прокурора Республики Татарстан.
  • С 2000 по 2013 год Кафиль Амиров занимал пост прокурора Республики Татарстан.
  • Государственный советник юстиции второго класса, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Татарстана, почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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