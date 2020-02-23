42-летний заливщик льда отыграл полтора периода в воротах «Каролины» в матче НХЛ

42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс дебютировал в НХЛ за «Каролину Харикейнз», выйдя на площадку после травмы двух основных голкиперов команды.

Встреча с «Торонто Мэйпл Лифз» завершилась победой «Каролины», а сам вратарь-любитель отразил 8 из 10 бросков по своим воротам.

Эйрс подписал однодневный контракт с клубом на 500 долларов после того, как основной голкипер команды Джеймс Раймер получил травму. «Каролине» пришлось экстренно заявлять хоть какого-нибудь вратаря в роли запасного и выбор пал на заливщика льда.

После окончания встречи губернатор Северной Каролины заявил, что готов сделать вратаря почетным гражданином штата.

Отметим, что Эйрс в возрасте 42 лет и 194 дней установил рекорд НХЛ и стал самым возрастным хоккеистом в истории лиги. Также он был признан лучшим игроком матча с «Торонто».