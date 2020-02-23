В Татарстане злостного должника по штрафам ГИБДД отправили за решетку на праздники
В Мензелинском районе Татарстана судебные приставы задержали злостного неплательщица штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.
Сообщается, что у мужчины накопилось 108 штрафов на 73 тысячи рублей. Его не могли поймать полгода. Вчера приставы вместе с сотрудниками ГИБДД арестовали его, когда тот приехал к родителям на праздники.
Автомобиль нарушителя направили на штрафтоянку.
Ранее в Набережных Челнах девушка-водитель получила административный арест на пять суток за тонировку на автомобиле.
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