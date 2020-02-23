В Татарстане из-за неосторожности при курении произошел пожар в старинном доме

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане загорелся старинный дом в Елабуге 1917 года постройки. Огонь едва не повредил здание.

Пожар произошел накануне вечером в доме 1917 года постройки по улице Большая Покровская. Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, из горящей квартиры спасатели вывели 46-летнюю женщину и 56-летнего мужчину. Также из дома самостоятельно эвакуировались десять человек.

Через 15 минут огонь был потушен. В квартире сгорели личные вещи, мягкая мебель. Предварительная версия причины возгорания — неосторожность при курении.

