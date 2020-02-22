Украинский губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля.

Решение связано с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, пишет RT со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

19 февраля в Тернопольской области у санатория «Медоборы» жители провели молебен против того, чтобы там размещали украинцев, которых эвакуировали из Китая в связи с коронавирусом. На следующий день Украина эвакуировала из Китая 45 человек и 27 иностранцев. В городах, в которых должны были разместить эвакуированных, местные жители устроили протесты против приезда вывезенных из КНР людей.