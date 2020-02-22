В Татарстане разыскивают охотников, застреливших лосиху с двумя детенышами

Сотрудники Госкомитета по биологическим ресурсам разыскивают охотников, которые застрелили самку лося с двумя детенышами.

Останки животных обнаружили специалисты Госкомитета на 30 км автодороги «Шали — Сорочьи Горы» (Янтыковское охотничье хозяйство Лаишевского района). В ведомстве считают, что раз охота произошла в 50 м от дороги, то выстрелы осуществлялись недалеко от трассы и в ночью.



Предварительная сумма причинённого ущерба составила 880 тыс.рублей, передает пресс-служба.

Ранее в Мензелинском районе РТ инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов задержали браконьера, который застрелил двухлетнюю лосиху.

