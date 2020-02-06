В Татарстане задержали браконьера, застрелившего лосиху
В Мензелинском районе РТ инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов задержали браконьера, который застрелил двухлетнюю лосиху.
Браконьера задержали по горячим следам. Сотрудники МВД изъяли у задержанного охотничье ружье ИЖ-27М. Сообщается, что причиненный ущерб составил 400 тысяч рублей, передает Минэкологии РТ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».
Ранее в Татарстане браконьеры ради забавы застрелили трех лосей, двух косуль и кабана.Общество Татарстан
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