В Татарстане сдано 10 соципотечных домов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов отчитался о реализации программ по строительству и капремонту жилья.

По словам министра, из 130 домов по программе социальной ипотеки, которые должны быть сданы в 2020 году, построены 10 домов. Еще 26 домов находятся в высокой степени готовности, в средней степени — 54 объекта, в низкой степени — 40 объектов.

По части капитального ремонта жилья по 731 многоквартирному дому состоялись торги. Сейчас ведомство заключает договора с победителями торгов. Также планируется провести электронный аукцион по 83 домам на выполнение работ по замене лифтов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в жилом комплексе «Салават купере» в Казани заселили два соципотечных дома.

