В казанском ЖК «Салават купере» заселили очередные два соципотечных дома

В жилом комплексе «Салават купере» в Казани заселили два соципотечных дома — №9 и №5 по проспекту Ильгама Шакирова. В них будут жить работники бюджетных организаций и предприятий, дети-сироты, врачи-грантополучатели и переселенцы из аварийного жилья.



Каждый дом состоит из 18 этажей и включает в себя 198 квартир, которые сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

На сегодняшний день в третьем квартале жилого района «Салават купере» ведется строительство трех 340-квартирных жилых домов. Их техническая готовность варьируется от 18% до 43%, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.



Напомним, что в конце декабря в «Салават купере» заселили новостройку почти на 200 квартир.