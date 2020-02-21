Уже в следующем году Налоговый кодекс может пополнится тремя платежами

Законопроект о включении в Налоговый кодекс трех неналоговых платежей может вступить в силу 1 января 2021 года. В этом случае в кодекс будут включены утилизационный и гостиничный сборы, а также обязательных отчислений операторов сети связи.

Согласно пояснительной записке, опубликованный законопроект установит отсрочку наступления уголовной ответственности за неуплату трех кодифицируемых сборов сроком в 10 лет.

Ранее Министерство финансов России опубликовало новую версию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. В нее добавлены еще четыре платежа, которые предлагается приравнять к налогам. Среди них плата по системе «Платон», отчисления операторов связи, гостиничный сбор, экологический налог и утилизационный сбор.