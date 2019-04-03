Неналоговые платежи могут внести в Налоговый кодекс с 2021 года

Законопроект о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае одобрения вступит в силу с 1 января 2021 года. Эта договоренность была достигнута по итогам совещания по неналоговым платежам с участием представителей бизнес-объединений, которое провел в среду первый вице-премьер Антон Силуанов.

Как сообщил представитель Минфина Андрей Лавров, вступление документа в силу с 2021 года позволит налогоплательщикам и ФНС получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Отсрочку поддержали и представители бизнеса, пишет «Интерфакс».

Ранее Министерство финансов России опубликовало новую версию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. В нее добавлены еще четыре платежа, которые предлагается приравнять к налогам. Среди них плата по системе «Платон», отчисления операторов связи, гостиничный сбор, экологический налог и утилизационный сбор.