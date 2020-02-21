Житель Нижнекамска предстанет перед судом за угрозу сжечь полицейских

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Нижнекамска направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозах применить насилие против полицейских.

По версии следствия, 13 января этого года полицейские прибыли на вызов об избиении женщины в квартиру обвиняемого. Однако мужчина разжег газовую горелку и стал угрожать правоохранителям, направляя на них пламя, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Свою вину житель Нижнекамска полностью признал.