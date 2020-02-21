У Тарасова перелом малой берцовой кости, он пропустит остаток сезона

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба после обследования игрока в больнице.

Тарасов получил повреждение в одном из игровых эпизодов на тренировке команды. Сразу после получения травмы футболист был отправлен в больницу.

По прогнозам экспертов, восстановление 32-летнего полузащитника займет около 3 месяцев. Скорее всего, он не сможет помочь «Рубину» в нынешнем сезоне.

Тарасов подписал контракт с казанским клубом лишь три дня назад. До этого он находился на просмотре в команде Леонида Слуцкого на протяжении трех зимних сборов в Турции.

Напомним, ранее травму на тренировке получил полузащитник «Рубина» Александр Ташаев.