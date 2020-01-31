Ташаев получил травму и покинул сбор «Рубина»
Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев покинул расположение команды на втором сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.
Накануне Ташаев почувствовал болевые ощущения в колене, после чего было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках.
Для дальнейшего обследования футболист отправился в Германию.
Напомним, Ташаев играет в «Рубине» на правах аренды из московского «Спартака». В нынешнем сезоне в его активе 8 матчей в РПЛ, в которых результативными действиями не отметился.
СпортФутбол Татарстан
У Александра Ташаева обнаружена травма.— «Рубин» Казань (@fcrk) January 31, 2020
Саша почувствовал болевое ощущение, после чего было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках.
Футболист уже покинул расположение клуба и отправился в Германию для выполнения дальнейшего обследования. pic.twitter.com/18neu0xKqH
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