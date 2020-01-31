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Ташаев получил травму и покинул сбор «Рубина»

17:57, 31.01.2020
Ташаев получил травму и покинул сбор «Рубина»
Фото: twitter.com/fcrk

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев покинул расположение команды на втором сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Накануне Ташаев почувствовал болевые ощущения в колене, после чего было диагностировано повреждение, не позволяющее принимать участие в тренировках.

Для дальнейшего обследования футболист отправился в Германию.

Напомним, Ташаев играет в «Рубине» на правах аренды из московского «Спартака». В нынешнем сезоне в его активе 8 матчей в РПЛ, в которых результативными действиями не отметился.

СпортФутбол Татарстан
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