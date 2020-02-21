Капитан Diamond Princess, рассылавший пассажирам сладости в форме сердечек, покинет судно последним

Фото: скриншот

Капитан круизного лайнера Diamond Princess итальянец Дженнаро Арма и еще шесть членов экипажа также из Италии покинут судно только после завершения эвакуации всех людей. На лайнере, напомним, обнаружили вспышку коронавируса.

По данным NDTV, пассажиры дали Арме прозвище Храбрый капитан, потому что он всегда старается подбадривать людей на борту.

«Одной из причин, по которой среди пассажиров не возникла паника, является руководство капитана», — сообщил один из пассажиров.

«Регулярные информационные сообщения, ответы на запросы пассажиров, консультации с карантинными офицерами, ходьба по палубе, извинения за задержку распространения лекарств ... Я хочу, чтобы такой человек был лидером нашей страны», — сказал другой пассажир.

В День святого Валентина Арма разослал всем пассажирам сладости в форме сердечек и рассказывал по громкой связи отрывок из Библии о любви.



Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действовал карантин, который закончился 19 февраля. Всего на судне находилось 3,7 тысячи человек, среди них 24 россиянина. Лайнер уже покинуло более 700 человек. Сегодня с судна сошли еще восемь россиян.