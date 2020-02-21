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Diamond Princess покинули еще восемь россиян

11:52, 21.02.2020
Diamond Princess покинули еще восемь россиян
Фото: посольство РФ в Японии

Сегодня круизный лайнер Diamond Princess покинули еще восемь россиян. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Японии.

По словам представителя посольства, оставшиеся на борту россияне ждут оформления медицинских документов. У тех, кто уже инфицирован, течение болезни проходит без ярко выраженных симптомов.

Как прокомментировала «Реальному времени» пресс-атташе посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина, будут ли россияне, сошедшие с судна, проходить еще один карантин на родине, решат медики.

Ранее посольство РФ отказалось комментировать, здоровы ли жители Казани, находящиеся на борту лайнера.

Общество Татарстан
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