Diamond Princess покинули еще восемь россиян

Фото: посольство РФ в Японии

Сегодня круизный лайнер Diamond Princess покинули еще восемь россиян. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Японии.

По словам представителя посольства, оставшиеся на борту россияне ждут оформления медицинских документов. У тех, кто уже инфицирован, течение болезни проходит без ярко выраженных симптомов.

Как прокомментировала «Реальному времени» пресс-атташе посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина, будут ли россияне, сошедшие с судна, проходить еще один карантин на родине, решат медики.

Ранее посольство РФ отказалось комментировать, здоровы ли жители Казани, находящиеся на борту лайнера.