В Татарстане у инженера спортшколы арестовали имущество на 4,5 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего главного инженера одной из школ Чистополя. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2015—2017 годах обвиняемый фиктивно устраивал знакомых, в том числе свою мать, на должности рабочих или сторожей в спортивную школу, при этом на работу они не ходили. Мужчина имитировал их подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы, а позже снимал деньги с карт. Ущерб, причиненный исполкому Чистопольского района, составил более 477 тыс. рублей.

Вину мужчина признал полностью, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствие также наложило арест на имущество обвиняемого на сумму 4,5 млн рублей. Дело направили в суд.