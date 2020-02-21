Зеленодольский судозавод заложит первый в России корабль на СПГ

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») планирует 27 февраля заложить первое в России пассажирское судно, двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ). Оно называется «Чайка СПГ».

Как сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов, проект является выгодным для судоходных компаний благодаря приемлемой цене на топливо и экологичности. Кроме того, двигатель, работающий на СПГ, имеет больший ресурс эксплуатации по сравнению с аналогами, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Чайка» представляет собой теплоход пассажировместимостью 250 человек с пассажирским салоном и прогулочной палубой. Судно изначально спроектировано на газомоторном топливе.