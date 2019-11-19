Татарстан выразил готовность построить пассажирское судно на газомоторном топливе

Президент Татарстана Рустам Минниханов на деловом завтраке в рамках «Транспортной недели» в Москве рассказал о проекте водного пассажирского судна «Чайка», который разработан АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».

По его словам, одним из достоинств судна является тот факт, что оно изначально спроектировано на газомоторном топливе.

«Руководители субъектов Федерации вам скажут, что в основном в летний сезон — надо людей перевозить. Все корабли, которые сегодня эксплуатируются, в плачевном состоянии. Поэтому мы хотели бы запустить проект «Чайка», построить его на Зеленодольском заводе им Горького. Это будет хороший шаг», — цитирует Минниханова пресс-служба главы РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят создать судоходную компанию, которая будет эксплуатировать полностью спроектированные и построенные в республике гражданские суда под брендом «Сделано в Татарстане». Планировалось, что компания будет осуществлять эксплуатацию судов проекта «Чайка».

«Чайка» представляет собой теплоход пассажировместимостью 250 человек с пассажирским салоном и прогулочной палубой. Судно по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время, является более комфортабельным, безопасным и современным. На теплоходе, помимо системы кондиционирования пассажирского салона, будет установлено аудио-визуальное оборудование, Wi-Fi. Также там разместится ресторан на 200 посадочных мест.