ФСБ и МВД задержали в Казани группу экстремистов

Фото: скриншот видео

По данным «Реального времени», сегодня утром в Казани оперативники ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержали троих подозреваемых в участии в запрещенной экстремистской организации «Ат-Такфир ва-ль-Хиджра».

Оперативники изъяли экстремистскую литературу. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 282 УК РФ.

Телеграм-канал «Татарская Якудза» опубликовал также видео задержания. Оно снято на территории некоего деревообрабатывающего производства. На нем одного из подозреваемых оперативник спрашивает о принадлежности к запрещенным в России организациям. Тот отвечает, что не понимает, о чем идет речь.