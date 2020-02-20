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ФСБ и МВД задержали в Казани группу экстремистов

17:30, 20.02.2020
ФСБ и МВД задержали в Казани группу экстремистов
Фото: скриншот видео

По данным «Реального времени», сегодня утром в Казани оперативники ФСБ совместно с сотрудниками МВД задержали троих подозреваемых в участии в запрещенной экстремистской организации «Ат-Такфир ва-ль-Хиджра».

Оперативники изъяли экстремистскую литературу. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 282 УК РФ.

Телеграм-канал «Татарская Якудза» опубликовал также видео задержания. Оно снято на территории некоего деревообрабатывающего производства. На нем одного из подозреваемых оперативник спрашивает о принадлежности к запрещенным в России организациям. Тот отвечает, что не понимает, о чем идет речь.

Происшествия Татарстан
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