Минниханов: ОПК Татарстана поддерживает обороноспособность страны

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника Отечества. Он рассказал о вкладе республики в обороноспособность страны.

«Оборонно-промышленный комплекс Татарстана вносит весомый вклад в укрепление армии и флота Российской Федерации. Результат работы промышленных предприятий способствует обеспечению национальной безопасности страны», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он также упомянул о патриотическом воспитании, которому способствуют не только Казанское танковое училище и Казанское суворовское училище, но также кадетское образование и движение Юнармия.

Напомнил глава республики и о решении выплатить дополнительные 25 тысяч рублей ветеранам и участникам Великой Отечественной войны из бюджета республики и таким образом довести эти выплаты до 100 тысяч рублей.

Минниханов также вручил ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ранее «Реальное время» писало, что в 2019 году гособоронзаказ для предприятий ОПК Татарстана оказался наименьшим за 6 лет. Это объясняется в том числе действиями Минфина и общим сокращением расходов на оборону.



