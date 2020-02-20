Тренер «Ак Барса»: «Соперника в плей-офф не выбираем, на кого попадем — туда и поедем»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке команды к матчу против «Спартака» и изменениях в составе.

— Знаем эту команду, знаем их систему, готовимся. Недавно играли, но здесь будет другой хоккей — «Спартак» сегодня играет дома при поддержке своих трибун. Будет тяжелая игра. Думаю, с их стороны будет очень агрессивная игра, и мы к этому должны быть готовы. Опять же, дисциплина и самоотдача — все то же самое, надо придерживаться своей игры. Есть изменения в составе.

— Команда приехала в Москву налегке, можно так сказать?

— Нет, ни в коем случае — мы приехали сюда в боевом настроении. Хороший соперник, будет сложная игра. Мы готовы к этому матчу, уверен, что он не будет для нас легким. Нужно сыграть строго в обороне, поскольку в составе «Спартака» есть мастеровитые ребята. Дай им возможность — они разберутся. Есть исполнитель, есть защитники, которые очень мощно могут доставлять шайбу к воротам — нужно будет блокировать эти броски. Знаем тренерский штаб, очень опытный, — готовимся.

— Вы оставили лидеров в Казани. Решили дать возможность новобранцам, которые пока себя не очень здорово проявляют?

— Да у нас новобранцев-то нет. Те ребята, кто остался в Казани, работают по индивидуальной программе. Это не говорит о том, что мы расслаблены.

— Это проверка ближайшего резерва?

— Все должны быть в тонусе, все должны играть. Плей-офф буквально через 10 дней, готовимся. Соперника не выбираем, слава богу: на кого попадем — туда и поедем.