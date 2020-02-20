Завтра в Казани ГИБДД проведет масштабный рейд из-за большого количества ДТП

Завтра Госавтоинспекция Казани проведет масштабный рейд «Стоп аварийность!» из-за большого количества аварий — с начала года на дорогах столицы Татарстана произошло 267 ДТП, в которых девять человек погибли и еще 303 получили различные травмы.

Рейд пройдет на основных магистралях Казани, а также на улицах, где зафиксирован высокий уровень ДТП. Внимание уделят нарушителям скоростного режима, любителям выезжать на встречную полосу и т. д.

Напомним, что вчера Госавтоинспекция Казани провела в Приволжском районе проверки городских, межмуниципальных и междугородних автобусов.