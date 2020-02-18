Завтра ГИБДД проведет в Казани проверки городских и междугородних автобусов

Завтра Госавтоинспекция Казани проведет в Приволжском районе проверки городских, межмуниципальных и междугородних автобусов. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки пассажиров, есть ли у водителей необходимые документы и исправны ли автобусы. Также инспекторы посетят водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что до 1 марта 2020 года в Татарстане должны разработать меры по ликвидации аварийно опасных участков дорог, где произошли ДТП со смертельным исходом.