Парламентарии Татарстана предложили поменять ПДД ради беспилотников

Фото: Инна Серова

Проект федерального закона о беспилотном транспорте, который вносится Государственным советом Республики Татарстан, поддержали сегодня на заседании Госсовета республики татарстанские парламентарии.

Проект закона «Об инновационных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает внесение изменений, в частности, в Правила дорожного движения.

— Я подчеркиваю, что нужно введение стандартов, повышающих безопасность, — заявил в ходе обсуждения один из авторов законопроекта Марат Галеев.

Депутат от фракции КПРФ Артем Прокофьев поднял вопрос о том, кто будет нести уголовную ответственность в случае, если в ДТП с участием беспилотного транспорта погибнут люди.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан подготовил законопроект о беспилотном транспорте.