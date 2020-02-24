Нефтехимики выявили лучших в военно-технической эстафете

На базе ДОЛ «Юность» прошла ежегодная уникальная в своем роде военно-техническая, спортивная эстафета, организатором которой традиционно выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим». В этом году соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР. В эстафете приняли участие 29 команд от подразделений акционерного общества, всего более 150 человек.

Эстафета состояла из нескольких испытаний. На первом этапе нефтехимики принимали и передавали радиограмму, показывали навыки фигурного вождения автомобиля. На втором — соревновались в биатлоне. На третьем — разбирали и собирали автомат. На заключительном этапе участникам необходимо было пройти полосу препятствий, включающую в себя метание гранаты на точность и преодоление навесной переправы.

В теоретической части соревнований сотрудники «Нижнекамскнефтехима» отвечали на вопросы, касающиеся истории Великой Отечественной войны.

— Военно-техническая эстафета проводится на нашем предприятии уже на протяжении многих лет. Мероприятие развивает патриотизм, взаимовыручку, взаимопомощь, дает практические знания, прививает любовь к здоровому образу жизни, повышает нравственное воспитание молодых работников, — рассказал начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.

Партнерский материал