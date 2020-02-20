Фехтовальщицы из Китая прибыли в Казань для участия в этапе Кубка мира

Спортсменки сборной Китая прилетели сегодня в Казань для участия на этапе Кубка мира по фехтованию.

В составе китайской делегации прибыли четыре спортсменки и два тренера. Они уже разместились в одной из казанских гостиниц.

По сообщениям, все представители Китая еще в аэропорту «Шереметьево» были проверены на предмет заражения коронавирусом.

Сегодня все участники соревнований пройдут процедуру контроля оружия, стартовые матчи они проведут уже завтра. Официальное открытие этапа Кубка мира в Казани состоится 22 февраля в 17.00.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая (КНР) для участия в спортивных соревнованиях, в том числе в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который пройдет с 19 по 24 февраля в Казани. При этом в Федерации фехтования России не знали об этом.

Напомним, в «Реальном времени» вышел обзорный материал по предстоящему турниру по фехтованию.