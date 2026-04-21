Капитан «Салавата Юлаева» Панин оценил шансы «Ак Барса» завоевать Кубок Гагарина

Хоккеист считает, что в плей-офф остались четыре одинаково сильных команды

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил шансы «Ак Барса» завоевать Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

— У «Ак Барса» в этом году хорошая команда, есть забивные ребята. Именно как команда они показывают очень качественный хоккей в плей-офф, прежде всего по игре в обороне и вратаря. Думаю, у «Ак Барса» есть все шансы побороться за Кубок Гагарина. Мне самому интересно противостояние «Локомотива» и «Авангарда», у них схожие стили игры. В финале вижу «Ак Барс» и, пусть это будет, «Локомотив», — сказал Панин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Ак Барс» в нынешнем плей-офф обыграл в первом раунде челябинский «Трактор» (4:1), во втором — минское «Динамо» (4:0). В полуфинале казанцы сыграют с магнитогорским «Металлургом».

Зульфат Шафигуллин