Олимпийские путевки и карантин: китаянки ни на что не претендуют

Превью Кубка мира по фехтованию в Казани

Фото: Олег Тихонов

В Казани пройдет этап Кубка мира по фехтованию среди женщин. С 21 по 23 февраля около 200 сильнейших рапиристок мира будут соревноваться в Центре гимнастики, чтобы определить сильнейших по итогам этапа и выявить будущих участниц Олимпиады в Токио. Подробности — в материале «Реального времени».

Поколение Житлова



Мы же помним, что Россия с 2016 года находится под антидопинговыми санкциями, и нам якобы запрещено проводить международные соревнования. При этом только Казань в начале февраля этого года провела международный турнир по теннису с участием спортсменов из десяти стран, включая Украину, затем у нас же прошел зимний этап Кубка Европы среди юниоров по теннису же, теперь состоится главный международный старт зимы.

Международное фехтование в Казани начиналось с первенства Европы 2011 года, прошедшего в здании Дворца единоборств «Батыр». Затем были старты летней Универсиады на территории казанского ипподрома и чемпионат мира-2014. Тогда Казань срочно пришла на замену Софии, которая не смогла стать хозяйкой «мундиаля», и 6 лет назад соревнования фехтовальщиков проходили в Академии тенниса. В ближайшие дни Академия теннися будет занята под проведение традиционного Кубка Ельцина, поэтому рапиристки готовятся соревноваться в Центре гимнастики.

Разница между двумя казанскими стартами огромная. Чемпионат мира проводился с участием представителей всех дисциплин, включая саблистов и шпажистов. Сейчас же соберутся только рапиристки, которые разыграют награды в командном первенстве (это локальный турнир) и личные медали (а вот это уже глобальная цель с учетом олимпийских путевок).

Казань ранее неоднократно принимала старты по фехтованию как на Универсиаде, так и прошлогоднее первенство страны среди кадетов, которое прошло в Центре бокса и настольного тенниса. Вот эти скитания фехтовальщиков и есть главная боль представителей этого вида спорта в Казани. Будучи одним из самых титулованных видов спорта (три золотые и две серебряные олимпийские медали), казанское фехтование так и не получило своего спортзала.

Вот эти скитания фехтовальщиков и есть главная боль представителей этого вида спорта в Казани. Фото Олега Тихонова

Три золотые медали на счету Наили Гилязовой, Ольги Князевой и Валентины Никоновой, которые под руководством тренера Владимира Житлова, выиграли командный старт в Монреале-1976. Стоит отметить, что школа фехтования в Казани была заложена легендарными личностями — венгерским военнопленным Дьюлой Вашшем, Михаилом Шалманом, но дальше всех пошел Владимир Житлов. Он воспитал двух учениц Никонову и Князеву, а затем взял под опеку Гилязову, которую воспитал Александр Кислюнин. Последний вспоминал, как приехал в Казань, где не было ни одного фехтовального наставника с профильным образованием: один медик, другой ветеринар. И назначили его сходу старшим тренером сборной Татарстана. Затем «под Кислюнина» открыли отделение фехтования в ДЮСШ. Чтобы собрать учеников, он дал объявление в газету, взял оператора, снял передачу о фехтовании, показав ее несколько раз на местном телевидении. В итоге на первое занятие пришли 600 детей, в том числе Гилязова. Тут Кислюнина в 1971 году позвали работать в Подмосковье, пообещав жилье, а Гилязову уговорили остаться — с переходом к Житлову.

В итоге у всех все сложилось очень хорошо. Житлов завоевал для Казани три золотые медали, Гилязова после этого стала еще и второй в Москве-1980, а также чемпионкой мира. Больших высот достигли и Никонова, вскоре ставшая супругой Житлова, и Князева, но, увы, их спортивные карьеры ограничились одним олимпийским циклом. А Житлов, первым из татарстанцев, стал тренером сборной СССР, и к нему из Новосибирска приехала юная тогда Ольга Вощакина, участница Олимпиад в Сеуле-1988 и Барселоне-1992.

Все хорошо сложилось и у тренерского тандема Кислюниных (отца и сына), достаточно сказать, что на прошлой Олимпиаде в Рио бронзовую медаль завоевала команда шпажисток, полностью состоящая из их учениц.

Аделя Абдрахманова (на фото) и Марта Мартьянова входят в число лидеров российского фехтования, которое, в свою очередь, занимает ведущие позиции в мире. Фото rt-online.ru

Надежда на «стены, которые дома помогут»

Житлов, сохранив школу фехтования в самые трудные, девяностые годы, передал ее Ильдару Шаймарданову, который в свою очередь также подготовил для Олимпиад троих. Его ученица Камилла Гафурзянова стала второй в командных соревнованиях Олимпиады-2012 в Лондоне, шпажист Игорь Радугин стартовал в Афинах в 2004 году, а его коллега Илья Мокрецов — на Олимпиаде в Рио. Правда, там Мокрецов представлял сборную Казахстана, поменяв гражданство, и, кстати, готовится отбираться в Токио-2020.

Что касается казанских стартов, то Татарстан планирует получить от них максимум пользы, памятуя поговорку, что дома и стены помогают. Так, в 2012 году столица Татарстана пригласила к себе старты по тхэквондо, на которых отличился Алексей Денисенко, выступавший в параллельном зачете за Ростовскую область и Татарстан. В итоге Денисенко стал третьим призером Лондона-2012. Вот и сейчас сделана ставка на женскую рапиру, поскольку именно в ней у республики наилучшие шансы. Аделя Абдрахманова и Марта Мартьянова входят в число лидеров российского фехтования, которое, в свою очередь, занимает ведущие позиции в мире. Этим также отличаются нынешние старты и от Универсиады, и от чемпионата мира, где татарстанцев вообще не было. На домашнем помосте отличился только шпажист Александр Великанов, ставший третьим в команде, и та же Гафурзянова, ставшая третьей в личном зачете и чемпионкой в команде на далеком первенстве Европы-2011.

Среди конкуренток по российской сборной — олимпийская чемпионка Ирина Дериглазова, которой в начале марта исполнится 30. По идее, она и должна возглавить сборную команду на Олимпиаде в виде, которого не было в Рио. Дело в том, что в отдельных видах спорта практикуют пропуски в тех или иных дисциплинах, предметах или снарядах. К примеру, в художественной гимнастике каждый год «отдыхает» один предмет: булавы, лента, мяч, обруч или скакалка. Так же и в фехтовании — каждый олимпийский цикл пропускает одна дисциплина. И в Рио не было как раз командных соревнований по женской рапире и мужской сабле. Правда, соревнования по этим дисциплинам проводятся, имея статус чемпионата мира, и медали разыгрываются за 3-4 месяца до Олимпиады. В 2016 году такой старт принимала Бразилия, а вот четырьмя годами ранее состязания прошли на Украине, хотя олимпийские старты были в Англии.

Возможно, и поэтому наша Камилла Гафурзянова не захотела продолжать карьеру после командного «серебра» в Лондоне. Зато сейчас рапиристки будут востребованы в Токио: а это и Аделина Загидуллина из Башкортостана, где, похоже, в фехтование идут исключительно татары (вспомним олимпийских чемпионов Рио в команде Артура Ахматхузина и Тимура Сафина), и призер Лондона Лариса Коробейникова, и москвички Светлана Трипапина с Викторией Юсовой. И, наконец, Оксана Мартинес-Хауреги, очередная россиянка с иностранными корнями, отец которой приехал в нашу страну из дальнего зарубежья.

Марта Мартьянова тренируется у Артура Ахматхузина, олимпийского чемпиона в командном турнире, ранее она была бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров. Фото sport.tatarstan.ru

Три рапиристки, три претендентки

Но, воспользовавшись моментом, мы должны подробнее рассказать о татарстанских рапиристках. 23-летняя Аделя Абдрахманова, воспитанница Эллы Гафурзяновой, мамы Камиллы, сейчас тренируется под руководством Ильдара Шаймарданова и в сборной у Дмитрия Шевченко. Она дважды вице-чемпионка Европы среди юниоров, была бронзовым призером Универсиады-2017, участвовала в чемпионате Европы до 23 лет прошлого года.

22-летняя Марта Мартьянова тренируется у Артура Ахматхузина, олимпийского чемпиона в командном турнире, ранее она была бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров.

25-летняя Регина Гарифуллина также была участницей юниорского чемпионата Европы.

Женская рапира сейчас остается одной из последних дисциплин, где среди лидеров находятся, преимущественно, представительницы традиционных фехтовальных держав. На последних чемпионатах мира в числе призеров была все та же Дериглазова, а также француженка и итальянки. На предыдущих мировых и олимпийских стартах среди призеров были представительницы Германии, США, Южной Кореи, легендарная Инес Бубакри из Туниса, трижды призер ЧМ и ОИ. Но Инес — это отдельная история, доказывающая, что талант может родиться в любой стране, даже такой далекой от фехтования. Что касается других дисциплин фехтования, то там среди призеров побывали Англия, Венесуэла, Голландия, Гонконг, Греция, Дания, Иран и Япония. Была даже Бразилия, правда, это случилось усилиями Натали Мельхаузен, бывшей итальянки, перешедшей в сборную из Южной Америки.

C этой точки зрения не совсем понятным выглядит ажиотаж вокруг участия-неучастия в казанских стартах рапиристок Китая. Поясним, что наша санэпидемслужба не разрешает им выступать на соревнованиях в Казани без прохождения двухнедельного карантина. При этом якобы они являются едва ли не претендентками на участие в Олимпиаде.

На самом деле, рапиристки из Поднебесной до сих пор ходят в середняках, в отличие от их соотечественниц, фехтующих в сабле и шпаге. В рапире только Ши Юэ имеет в своем активе второе место на этапе нынешнего Кубка мира, лучшими результатами ее коллег были 16 и 17-е места, а сборная занимала 5—7-е места в командных соревнованиях. Ожидать от них прорыва на этапе в Казани было бы весьма наивно.

