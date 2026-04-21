Шахматист из Татарстана взял три медали Первенства мира

Михаил Шишов завоевал золото в блице, серебро в рапиде и бронзу в решении блиц-шахматных композиций на Первенстве мира в Сербии

Юный шахматист из Татарстана Михаил Шишов стал победителем и призером Первенства мира по шахматам, которое проходило в сербском городе Врнячка-Баня. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Всего в соревнованиях приняли участие 450 шахматистов из 40 стран. Михаил Шишов завоевал медали во всех трех дисциплинах: золотую — по блицу, серебряную — по рапиду и бронзовую — по решению блиц-шахматных композиций.

Кроме того, юный спортсмен в составе команды Russia 1 вместе с Архипом Морозовым победил в командном турнире. Шишов стал абсолютным триумфатором мирового первенства. Подготовкой шахматиста занимаются тренеры Руслан Биткинин и Леонид Ярош.

Ариана Ранцева