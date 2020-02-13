В Федерации фехтования России не знают об ограничении въезда в Казань для китайских спортсменок

В представитель Федерации фехтования России Елена Гришина заявила, что организации не располагают информацией об ограничении въезда в Татарстан для спортсменок из Китая, которые собираются принять участие в этапе Кубка мира в Казани.

«У нас все хорошо, они есть в заявочном списке, четыре человека (из Китая — прим. ред.). Первый раз от вас это слышу — у нас информации ни про какой карантин нет», — цитирует ее «Интерфакс-Поволжье».

Ранее сообщалось, что в Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая (КНР) для участия в спортивных соревнованиях, в том числе в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который пройдет с 19 по 24 февраля в Казани. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия кабинета министров РТ.