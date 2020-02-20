В казанском Кремле прокомментировали проблему общественного транспорта в Челнах

Представитель Казанского кремля Лилия Галимова во время брифинга прокомментировала проблему общественного транспорта в Набережных Челнах.

«Вчера была сессия в Набережных Челнах с участием премьер-министра. Позиция президента РТ такова: какие бы между хозяйствующими субъектами вопросы ни возникали, у КАМАЗа к городу или у города к КАМАЗу, главное, чтобы не страдали люди, нужно обеспечивать бесперебойное комфортное передвижение людей. На сегодня видим, что есть определенные трудности по перемещению. Малая вместимость транспорта не позволяет людям с детьми, с колясками перемещаться по городу», — сказала она.

По ее словам, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему в кратчайшие сроки.

«Насколько я понимаю, у города есть какое-то видение о закупке иного, более габаритного транспорта. Эта проблема в поле нашего зрения, есть поручение о том, чтобы в минимальные сроки ее решить», — отметила Галимова.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил решить вопрос с общественным транспортом в городе к маю этого года.

5 февраля администрация Набережных Челнов объявила о том, что муниципальное предприятие «Электротранспорт» вернет КАМАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года. Вопрос с лизинговыми платежами урегулировать не удалось, поэтому на общественных маршрутах города сейчас остались только микроавтобусы ООО «Пассажирские перевозки».