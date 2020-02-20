Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
После публикации рейтинга Forbes десяти крупнейших онлайн-продавцов в 2019 году оборот Wildberries увеличился на 88%, до 223,5 млрд рублей, передает «Коммерсант».
Ранее оновательница Wildberries Татьяна Бакальчук восхитилась деловыми качествами и хваткой президента РТ Рустама Минниханова.
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