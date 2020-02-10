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Основательница Wildberries восхитилась деловой хваткой президента Татарстана

11:18, 10.02.2020
Основательница Wildberries восхитилась деловой хваткой президента Татарстана
Фото: tatarstan.ru

На сегодняшнем расширенном заседании итоговой коллегии Минэкономики РТ с докладом выступила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

«Мы восхищаемся деловыми качествами и хваткой Рустама Нургалиевича. Всегда ставим его всем в пример», — заявила бизнесвумен, начиная свой доклад.

По словам Бакальчук, за два года работы количество местных, татарстанских поставщиков выросло в 3 раза, а объемы прибыли выросли в 3,5 раза.

Напомним, что в 2019 году Wildberries решила строить собственный логоцентр в Татарстане. Он разместится в Зеленодольском районе.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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