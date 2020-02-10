Основательница Wildberries восхитилась деловой хваткой президента Татарстана
На сегодняшнем расширенном заседании итоговой коллегии Минэкономики РТ с докладом выступила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
«Мы восхищаемся деловыми качествами и хваткой Рустама Нургалиевича. Всегда ставим его всем в пример», — заявила бизнесвумен, начиная свой доклад.
По словам Бакальчук, за два года работы количество местных, татарстанских поставщиков выросло в 3 раза, а объемы прибыли выросли в 3,5 раза.
Напомним, что в 2019 году Wildberries решила строить собственный логоцентр в Татарстане. Он разместится в Зеленодольском районе.ОбществоВластьБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым