С круизного лайнера, где заперта семья из Казани, сошли первые два россиянина

Круизный лайнер Diamond Princess, который две недели находился на карантине из-за вспышки коронавируса на борту, покинули первые две россиянки. На лайнере все еще остается семья Щербаковых из Казани.

Судно покидают пассажиры, у которых не было обнаружено короновируса. В первую очередь это граждане пожилого возраста.

Режим карантина на лайнере продолжает действовать. Под наблюдением остаются пассажиры, которые проживали в одной каюте с инфицированными. Режим карантина продолжит действовать до тех пор, пока судно не покинут все пассажиры и члены экипажа.

Общее число заразившихся на судне составляет 542 человека. Среди госпитализированных есть один россиянин. Также врачи следят за состоянием его жены.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

