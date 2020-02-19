Слуцкий о поражении от «Кайрата»: «Рубин» пытался на «Феррари» двигаться по бездорожью»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Кайратом» (2:3), по ходу которого казанцы уступали сопернику 0:3.

— Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой столь высокого уровня мастерства. И могу сказать, что в первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно: первые 15 минут мы полностью владели территорией и проводили большое количество позиционных атак. Наверно это тоже сыграло с нами злую шутку. После этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и, к сожалению, не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам. Поэтому в первом тайме абсолютно заслуженное преимущество соперника и абсолютная наша беспомощность. Повторюсь, давно не было у нас такого соперника, который в прямом смысле начал нас бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью. А это не самый удачный способ преодоления этой дистанции.

Во втором тайме надо отдать должное нашим игрокам. В перерыве был серьезный разговор, и я говорил, что для того, чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было большое количество. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то и играть в футбол достаточно сложно. Во втором тайме как раз все изменилось. Я не могу сказать, что был показан какой-то фееричный, запредельный уровень футбола, но, тем не менее, мы стали выигрывать большое количество единоборств, особенно в центральной зоне. Из-за этого стали возникать моменты, стали появляться разрывы у соперника и, как следствие, мы забили два мяча и еще имели несколько моментов.

Очень показательная игра. Очень важно было понять, что для того, чтобы использовать какие-то тактические наработки, которые у нас есть, надо для начала просто начать играть в футбол, держать мяч, выигрывать единоборства, а уже после этого могут работать какие-то тактические наработки, или не работать. Но если ты этого не делаешь, ты это никак не поймешь. С одной стороны, есть чувство разочарования первым таймом и тем, что мы не смогли перестроиться. С другой стороны, я очень доволен реакцией на перерыв. То, что я говорил в перерыве, мы стали выполнять во втором тайме, как следствие поменялось и качество игры, и результативность действий, — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.