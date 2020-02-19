В соцсетях опубликовали видео с места массовой аварии в Татарстане

Фото: соцсети

В соцсетях пользователи выложили видео с места аварии в Менделеевском районе Татарстана. Судя по кадрам, там столкнулись сразу пять автомобилей, один из которых, перевернулся.

На кадрах видно, что один автомобиль после удара вылетел с дороги и перевернулся. Еще один встал поперек дороги, перекрыв одну полосу движения. Еще две с разной степенью повреждений остались на обочине. Несмотря на серьезность повреждений, водители ведут себя спокойно. Информации о возможных пострадавших нет.

Как сообщают пользователи, аварии на данном участке случаются не в первый раз.

Ранее массовое ДТП произошло в Казани, столкнулись сразу девять автомобилей.