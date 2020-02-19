В соцсетях опубликовали видео с места массовой аварии в Татарстане
В соцсетях пользователи выложили видео с места аварии в Менделеевском районе Татарстана. Судя по кадрам, там столкнулись сразу пять автомобилей, один из которых, перевернулся.
На кадрах видно, что один автомобиль после удара вылетел с дороги и перевернулся. Еще один встал поперек дороги, перекрыв одну полосу движения. Еще две с разной степенью повреждений остались на обочине. Несмотря на серьезность повреждений, водители ведут себя спокойно. Информации о возможных пострадавших нет.
Как сообщают пользователи, аварии на данном участке случаются не в первый раз.
Ранее массовое ДТП произошло в Казани, столкнулись сразу девять автомобилей.Общество Татарстан
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