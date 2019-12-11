Соцсети: В Казани столкнулись сразу девять автомобилей
Массовое ДТП произошло ночью на проспекте Победы. Сразу девять машин столкнулись друг с другом рядом со станцией метро «Проспект Победы».
Как сообщают пользователи, один из водителей не заметил на дороге стоящий автомобиль с аварийными сигналами. В эту машину и врезался первый автомобилист. Следующий за ним поток также не успел сориентироваться.
Судя по опубликованным фотографиям в соцсетях, серьезные повреждения получили около семи автомобилей. Одну легковушку развернуло на дороге.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в РТ шесть столкнувшихся автомобилей в Татарстане сложили на дороге «паровозик».ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым