Соцсети: В Казани столкнулись сразу девять автомобилей

Массовое ДТП произошло ночью на проспекте Победы. Сразу девять машин столкнулись друг с другом рядом со станцией метро «Проспект Победы».

Как сообщают пользователи, один из водителей не заметил на дороге стоящий автомобиль с аварийными сигналами. В эту машину и врезался первый автомобилист. Следующий за ним поток также не успел сориентироваться.

Судя по опубликованным фотографиям в соцсетях, серьезные повреждения получили около семи автомобилей. Одну легковушку развернуло на дороге.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в РТ шесть столкнувшихся автомобилей в Татарстане сложили на дороге «паровозик».