Минниханов: «Темпы развития Агрызского района оставляют желать лучшего»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в расширенном заседании Совета Агрызского муниципального района.

Район занимает только 21-е место по уровню зарплаты в Татарстане (33 540 рублей). По словам главы РТ, «доходы многих граждан остаются невысокими».

«Темпы развития Агрызского района оставляют желать лучшего», — обозначил проблему Рустам Минниханов.

Район по итогам года занимает последнее — 45-е место — в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований. По объему ВТП район находится на 32-м месте. Что касается малого и среднего бизнеса, то в Татарстане его доля в ВРП по итогам года ожидается на уровне 26,1%.

Также президент Татарстана акцентировал внимание на том, что при этом у Агрызского района за 2019 год одни из худших показателей на 1 тыс. населения по количеству субъектов МСП — 58 (по РТ — 121 чел.). По итогам исследований уполномоченного по правам предпринимателей в РТ, более 22% предпринимателей района готовы вложиться в развитие своего бизнеса, но отмечают пассивность власти в части поддержки предпринимательства, передает пресс-служба главы РТ.

Ранее Минниханов принял участие в торжественном заселении 16-квартирного жилого дома в Агрызе.