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Минниханов: строительство новых домов — возможность для улучшения демографической ситуации

11:37, 19.02.2020
Минниханов: строительство новых домов — возможность для улучшения демографической ситуации
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Агрызский муниципальный район и принял участие в торжественном заселении 16-квартирного жилого дома.

Квартиры получили семьи медицинских работников, а также дети-сироты.

Минниханов, выступая перед новоселами, заявил, что дом для каждой семьи, для каждого человека — это самое главное.

«Семья — это основа нашего государства, нашей республики, каждого района. Будут появляться у нас такие жилые дома — будут расти дети, а значит, есть возможность для улучшения демографической ситуации», — сказал он, ответив, если будет много детей — значит у нас, у нашей страны будет прекрасное будущее.

Рустам Минниханов также посетил семью новоселов Ямалиевых, которые получили жилье в новом жилом доме .

ОбществоВласть Татарстан
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