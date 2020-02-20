В Татарстане на ферме нашли мертвым пропавшего полгода назад мужчину

Фото: Лиза Аллерт

В Альметьевском районе РТ на территории заброшенной фермы обнаружено тело пропавшего полгода назад 34-летнего Дениса Бодрягина.

Мужчина бесследно исчез 28 августа 2019 года. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полгода о судьбе Бодрягина ничего не было известно. Ночью 15 февраля тело мужчины было найдено на территории заброшенной фермы деревни Борискино, где он и исчез.

По данным полиции, смерть наступила около 6 месяцев назад.



Ранее в Казани из-под земли извлекли тело мужчины 1994 г. р., который с осени 2018 года находился в розыске как без вести пропавший.

