В Татарстане нашли тело мужчины, который с осени 2018 года числился без вести пропавшим

Два дня назад, 8 января, недалеко от дома по улице Химиков Казани из-под земли извлекли тело мужчины 1994 г. р., который с осени 2018 года находился в розыске как без вести пропавший.

Выяснилось, что причиной смерти послужила травма головы. По данному факту возбуждено уголовное дело «Убийство», сообщает СК.



Ранее в правоохранительные органы по подозрению в причастности к совершению кражи был доставлен 20-летний местный житель, который написал явку с повинной и рассказал о ранее совершенном убийстве знакомого. При этом он указал место захоронения тела и подтвердил показания на месте.

По предварительным данным, в сентябре 2018 года потерпевший пришел к подозреваемому домой, чтобы взять в долг денег. Однако между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил гостя молотком по голове, тот скончался на месте. Спустя пять дней подозреваемый выкопал яму недалеко от дома, отнес туда тело и закопал.