Из казанской фабрики Крестовниковых сделают коворкинг и дом культуры

Фото: Максим Платонов

Здание на улице Габдуллы Тукая, 113, пережившее в 2017 году серьезный пожар, ждет своего перерождения — весной 2023 года оно превратится в многофункциональный комплекс.



Здание было выставлено на торги весной 2018 года с начальной стоимостью 1 рубль 18 копеек. В результате оно ушло с молотка за 2 миллиона, и за его восстановление и реновацию взялся казанский девелопер Эдуард Колтун.

— Здание завода братьев Крестовниковых —значимый для города объект, его площадь 5 тысяч квадратных метров. Состояние здания печальное. Виной тому несколько факторов: пожар, ненадлежащая эксплуатация в течение длительного времени и фактическое отсутствие его консервации и охраны, — рассказал Эдуард Колтун.



Теперь здесь планируется создать многофункциональный комплекс — дом культуры и отдыха в современном прочтении. Концепция сочетает в себе три основных функции: выставочное пространство для концертов, презентаций, выставок и церемоний, гастрономическая зона — фудмолл и помещения, где люди могли бы поработать, — коворкинг.



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